Davos : Donald Trump présente la Corée du Sud comme un partenaire des Etats-Unis

Dans son discours prononcé hier au Forum économique mondial de Davos, en Suisse, Donald Trump a affirmé que les Etats-Unis « ont conclu des accords commerciaux historiques avec des partenaires couvrant 40 % de l’ensemble de leur commerce extérieur, comme la Corée du Sud, le Japon et les pays d’Europe, en particulier dans le domaine du pétrole et du gaz ». Il a ajouté que ces traités dopent la croissance et font flamber les marchés boursiers.Avec ces propos, le président américain aurait voulu faire pression sur ces nations pour qu’elles investissent dans la filière de l’énergie. Lors de la conférence de presse pour le premier anniversaire de son second mandat, il a également indiqué que ses deux principaux alliés d’Asie débloqueraient des « fonds astronomiques » pour le projet de gazoduc en Alaska qu’il soutient. Séoul avait cependant des doutes quant à sa rentabilité économique.