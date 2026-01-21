Drogue : saisies record aux frontières en 2025

Photo : YONHAP News

En 2025, 1 256 saisies de drogue ont eu lieu lors des contrôles frontaliers pour un total de 3 318 kg. En hausse respectivement de 46 et 321 % sur un an selon le Service des douanes (KCS). Un record tant en nombre qu’en volume.Par mode de contrebande, les voyageurs représentaient pour la première fois la part la plus importante, avec 50 % des saisies, devant les envois express (24 %) et le courrier international (25 %). Le nombre d’affaires impliquant des passagers aériens a bondi de 215 % pour atteindre 624 cas et les volumes confisqués ont doublé par rapport à 2024.Selon le KCS, le renforcement des contrôles sur les envois express et l’augmentation du nombre de voyageurs après la COVID-19 ont entraîné un effet ballon, poussant les trafiquants à recourir davantage à ces derniers. Par continent de départ, les volumes saisis étaient les plus élevés en provenance d’Amérique centrale et du Sud, suivie de l’Asie et de l’Amérique du Nord.