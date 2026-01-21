Vers une dissolution du Commandement des opérations de drones

Photo : KBS News

Le Commandement des opérations de drones (DOC), créé en septembre 2023, devrait disparaître. C’est ce qu’a recommandé, mardi, un comité consultatif qui conseille l’administration Lee Jae Myung sur les politiques de défense nationale.Cet organe, composé de représentants du gouvernement, du privé et de l'armée, a invoqué l’inefficacité du DOC, précisant que celui-ci a la même tâche que les principales composantes des forces armées du pays, dont l’armée de terre et celle de l’air.Le lancement du commandement en question a pour toile de fond l’infiltration d’un drone nord-coréen dans l’espace aérien de Séoul fin 2022. Après cet incident, l’administration Yoon Suk Yeol de l’époque l’a mis sur pied, insistant sur la nécessité de renforcer les capacités à faire face aux aéronefs envoyés par le Nord. Mais ses ressources et son personnel continuaient de faire polémique. Le DOC a même été mobilisé par le dirigeant destitué pour l’envoi de drones en Corée du Nord peu de temps avant la proclamation éphémère de la loi martiale, afin de la légitimer.Le ministère de la Défense semble accepter la recommandation pour entamer les procédures nécessaires pour sa fermeture. Il étudie également la possibilité de le remplacer par ce qu’il appelle provisoirement un « centre de développement de drones ».Selon certains détracteurs, cette suppression s’inscrit dans le cadre des mesures visant à « liquider » le coup de force instauré en décembre 2024. Selon eux, cela risque d’affaiblir les capacités de drones du pays.