Audition de Lee Hye-hoon : la majorité et l’opposition d’accord pour l'effectuer le 23 janvier

Photo : YONHAP News

A l’Assemblée nationale, les deux camps rivaux se sont finalement mis d’accord pour organiser demain l'audition de Lee Hye-hoon, afin de décider de valider ou non sa candidature controversée pour le poste de ministre de la Planification et du Budget.Initialement, elle devait être interrogée lundi par les élus de la commission concernée. Mais la chef de cette dernière, issue du Parti du pouvoir du peuple (PPP), a refusé de présider l’audition, invoquant que la candidate n’a pas fourni suffisamment de documents demandés pour élucider multiples soupçons de dérapage pesant sur elle.La principale force de l’opposition a annoncé avoir décidé de faire une concession pour tenir l’audition, la conditionnant toutefois à la présentation des documents dans le matinée de ce jeudi. C'est désormais chose faite, bien que partiellement.Pour rappel, Lee Jae Myung a proposé le 28 décembre à l’ex-députée PPP de diriger le nouveau ministère de la Planification et du Budget. Un choix d’union nationale, selon son entourage. Mais le mouvement conservateur a violemment réagi et exclu la candidate.Hier, dans sa conférence de presse du Nouvel an, le chef de l’Etat a appelé la classe politique à permettre à Lee Hye-hoon de s’exprimer sur les allégations. Il a ajouté qu’il décidera de la nommer officiellement ou non au poste après son audition.