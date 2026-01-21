Consommation de riz par habitant : niveau le plus bas historique en 2025

Photo : YONHAP News

Selon le ministère des Données et des Statistiques (MODS), la consommation annuelle de riz par habitant s’est élevé en moyenne à 53,9 kilos en 2025, en baisse de 3,4 %, sur un an. Ce niveau représente environ la moitié de la consommation enregistrée il y a trente ans, en 1995, et le plus bas historique depuis le début des statistiques en 1962.La consommation quotidienne moyenne de riz s’est établie à 147,7 grammes par personne. Sachant qu’un bol de riz représente environ 100 grammes, cela équivaut à un bol et demi par jour.En revanche, la quantité de riz utilisée comme matière première par les entreprises du secteur alimentaire et des boissons a progressé. Elle a atteint 932 102 tonnes, en hausse de 6,7 % par rapport à l’année précédente. Le ministère explique cette augmentation par la popularité croissante des produits transformés sud-coréens.