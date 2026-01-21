Crimes au Cambodge : 73 suspects sud-coréens rapatriés demain

Photo : YONHAP News

73 ressortissants sud-coréens, soupçonnés d’avoir commis des escroqueries en ligne depuis le Cambodge seront rapatriés demain. Ils auraient extorqué près de 48,6 milliards de wons, soit 28,2 millions d'euros, auprès de leurs compatriotes.La porte-parole de la Maison Bleue a déclaré, ce matin, que l'avion affrété pour leur retour atterrirait à l'aéroport d'Incheon le matin, soulignant qu'il s’agissait du rapatriement le plus important jamais mené. Kang Yu-jung a expliqué que cette opération est le fruit de longues investigations menées par le groupe de travail conjoint entre le Service national du renseignement (NIS) et la police cambodgienne.Parmi les rapatriés figure le couple impliqué dans des arnaques sentimentales, qui n’avait pas pu être renvoyé en Corée du Sud lors d’une opération en octobre. Ils ont utilisé des technologies de deepfake pour dérober environ 12 milliards de wons ou 6,9 millions d'euros à 104 sud-Coréens.Les suspects rapatriés font tous l’objet de mandats d’arrêt et seront confiés aux autorités d'enquête dès leur arrivée. Le gouvernement compte traquer leurs avoirs dissimulés pour les récupérer.