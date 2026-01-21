Netflix : promesse d'un investissement continu pour son 10e anniversaire en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Netflix, qui souffle ses dix bougies en Corée du Sud, a annoncé qu’il poursuivrait ses investissements dans les « k-content ».Lors de l’événement « Next on Netflix 2026 Korea », organisé hier à Séoul, le vice-président de l'entreprise, chargé des contenus sud-coréens, a déclaré que la plateforme de streaming avait une confiance solide dans le potentiel des productions locales et qu’elle maintiendrait un investissement à long terme.Kang Dong-han a ajouté que les risques liés à la recherche de nouvelles histoires seraient assumés et que les résultats seraient partagés avec les partenaires de l’industrie.Entrée en Corée du Sud en janvier 2016, Netflix a profondément redessiné son paysage audiovisuel. Portées par le succès retentissant des séries « Kingdom » et de « Squid Game », les créations sud-coréennes se sont imposées dans le quotidien du public du monde entier. Plus de 210 d'entre elles ont figuré dans le top 10 ces cinq dernières années.Cependant, la puissance financière de la plateforme a fait grimper les coûts de production des dramas sud-coréens. Certains craignent également qu'elle monopolise des droits de propriété intellectuelle, réduisant la Corée du Sud à un simple sous-traitant de production.