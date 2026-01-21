« Black Eagles » : ravitaillement exceptionnel dans le ciel japonais

Photo : YONHAP News

Les « Black Eagles » de l’armée de l’air sud-coréenne participeront à un salon international de la défense, qui se tiendra le mois prochain en Arabie saoudite. Pour cela, ils partiront le 28 janvier de la base de Wonju dans le nord-est de la Corée du Sud.Chose inédite, l’équipe de voltige aérienne effectuera une escale de ravitaillement à la base de Naha à Okinawa, au Japon et organisera un échange avec son homologue japonais, « Blue Impulse ».Normalement, l’armée sud-coréenne ne peut pas bénéficier d'un ravitaillement militaire de l’archipel, faute d'accord en ce sens, dit « ACSA ». Mais les autorités nippones ont décidé de donner une permission exceptionnelle. C’est le fruit d’un entretien téléphonique de leurs ministres de la Défense et de l’amélioration des relations des deux pays après une série de tête-à-tête entre leurs dirigeants.Pour rappel, la même patrouille avait demandé à se ravitailler dans le ciel japonais, afin de prendre part au Salon aéronautique de Dubaï, en novembre dernier. Une requête rejetée en raison d'un entraînement de routine de l’avion T-50B faisant partie des « Black Eagles », près des îles sud-coréennes Dokdo que le Japon revendique.Dans ce contexte, le Yomiuri Shimbun a rapporté que le chef de la défense sud-coréenne, Ahn Gyu-baek, pourrait faire un déplacement de trois jours à Tokyo fin janvier.