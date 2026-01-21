Bourse : le KOSPI passe la barre symbolique des 5 000 points

Photo : YONHAP News

Après avoir grimpé de 75 % sur l’ensemble de l’année 2025 et enchaîné les records, le KOSPI a franchi pour la première fois, aujourd'hui, le seuil des 5 000 points, longtemps surnommé « l’indice de rêve ». Au cours de la séance, il a atteint son pic à 5 019,54 points, validant ainsi une promesse de campagne du président Lee Jae Myung.Cette réussite peut s’expliquer non seulement par l’optimisme autour des principaux secteurs industriels sud-coréens, notamment les semi-conducteurs, mais aussi par des réformes institutionnelles, telles que la taxation séparée des revenus de dividendes, qui se traduit par une baisse effective de la charge fiscale. Le gouvernement et les autorités ont annoncé poursuivre les réformes destinées à dynamiser le marché boursier, en adaptant le cadre réglementaire de façon à ce qu'il lui soit plus favorable ainsi qu'aux investisseurs.Toutefois, la tendance s'est inversée en cours de journée et à la clôture des marchés, l'indice de référence de la Bourse de Séoul affichait une progression de 0,87 % par rapport à la veille, à 4 952,53 points.De son côté, le KOSDAQ, l'indice des valeurs technologiques, augmente de 2,00 % à 970,35 points.Sur le marché des changes, le won sud-coréen se renforce face au billet vert. A la clôture des transactions, à 15h30, le dollar américain s’achète 1 469,90 wons (-1,40 won).