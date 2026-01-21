Chemin de la paix de la DMZ : Chung Dong-young souhaite la réouverture des zones fermées

Photo : YONHAP News

Le ministre de la Réunification a réaffirmé sa volonté de rouvrir des sections fermées du Chemin de la paix de la zone démilitarisée (DMZ).Hier, lors d’une visite sur le parcours A de Goseong, dans le Gangwon, actuellement interdit au public, Chung Dong-young a déclaré qu'il s'agissait d'une voie menant à la paix et à la coexistence sur la péninsule coréenne. Il a ajouté qu'il s'efforcerait à ce que le sentier retrouve sa forme initiale dans le cadre des mesures de rétablissement de la confiance de l'administration Lee Jae Myung. Le mois dernier, le ministre avait fait part au président de son projet de la réouverture du chemin cette année.Le Chemin de la paix de la DMZ a ouvert en 2019. Toutefois, sur trois des onze parcours, les parties situées à l’intérieur de la zone démilitarisée ont été fermées au public en avril 2024 pour des raisons de sécurité.Le ministère prévoit de discuter du projet avec l'armée et le Commandement des Nations unies (UNC). La négociation s'annonce difficile, ce dernier ayant de facto exprimé son opposition en déclarant, dans un communiqué, que ces zones relevaient de sa juridiction et que leur accès était restreint pour la sécurité. L'UNC a précisé qu'aucun changement n'est prévu dans les politiques d'accès à la DMZ.