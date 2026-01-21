« Lovebug » classée comme espèce sous gestion légale

Photo : YONHAP News

Face à l'invasion répétée des mouches « lovebug », scientifiquement appelées Plecia longiforceps, le gouvernement souhaite classifier ces insectes comme espèce sous gestion légale. Le ministère du Climat, de l'Energie et de l'Environnement a rendu public, aujourd'hui, son plan annuel de travail en matière de conservation de la nature.Actuellement, la loi sur la faune et la flore sauvages classe comme espèces nuisibles les animaux causant des dommages à l’agriculture et à l'industrie halieutique. Ce sont notamment les sangliers, les cerfs d'eau, les pies et les pigeons domestiques.Le ministère compte désormais appliquer une mesure similaire pour les insectes qui prolifèrent massivement en milieu urbain afin de renforcer la gestion. En parallèle, il prévoit de lancer des projets de restauration de la cigogne noire et du porte-musc de Sibérie, deux espèces en danger critique d’extinction.