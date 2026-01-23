Aller au menu Aller à la page

Météo : le froid persiste

Photo : YONHAP News

Si son pic est passé, la vague de froid n'est pour autant pas terminée. Ce vendredi matin, il fait -11°C à Séoul, -10°C à Daejeon, -7°C à Gangneung, -6°C à Jeonju et Gwangju ainsi que -5°C à Daegu et Busan. Cet après-midi, il est attendu -1°C dans la capitale, 2°C à Daejeon et Gangneung, 3°C à Jeonju, 4°C à Daegu ainsi que 5°C à Gwangju et Busan.

Du côté du ciel, la situation s'améliore légèrement avec du soleil pour l'ensemble du territoire. Toutefois, de la neige est encore annoncée dans le sud-ouest et sur l'île de Jeju. Quelques flocons pourraient également s’abattre sur la zone métropolitaine en soirée.

Ce week-end, le froid ne s'atténuera pas et quelques chutes de neige sont attendues samedi dans le centre du pays. Dimanche devrait être plus clément avec le retour du soleil pour tous.
