Kim Min-seok arrive à Washington pour sa première visite officielle

Le Premier ministre est arrivé, hier, à Washington pour entamer son premier déplacement officiel à l'étranger qui est également la première visite aux Etats-Unis effectuée seule par un chef du gouvernement sud-coréen depuis la démocratisation du pays en 1987.Pour sa première journée sur place, Kim Min-seok a rencontré des membres de la Chambre des représentants américaine. Il participera également à un événement culturel avec des jeunes au Centre culturel coréen et tiendra une rencontre avec la communauté coréenne locale. Il se rendra ensuite à New York, avant de rentrer à Séoul le 26 janvier.Une rencontre avec le vice-président américain JD Vance est en cours de coordination. Lors de cet entretien, les deux hommes pourraient discuter de divers sujets bilatéraux, notamment dans le contexte de la pression commerciale mondiale exercée par l’administration Trump.