Indice de confiance des consommateurs : hausse en janvier

Photo : YONHAP News

Après une baisse en décembre, l’indice de confiance des consommateurs (CCSI) a augmenté de 1 point sur un mois en janvier, atteignant 110,8. C’est ce qu’indiquent les résultats de l'enquête sur les tendances de consommation, publiés ce matin par la Banque de Corée (BOK).Cette progression est interprétée du fait des politiques économiques du gouvernement, de la bonne performance des exportations et de la hausse des actions. De plus, l'indice des perspectives économiques pour les six prochains mois a progressé de 2 points. Celui évaluant la situation économique actuelle est également monté de 1 point.De son côté, l’indice des perspectives des prix des logements a augmenté de 3 points, en raison des attentes élevées concernant la hausse des prix de l'immobilier, notamment dans la région métropolitaine. En revanche, l'inflation attendue pour l'année à venir reste stable par rapport au mois dernier à 2,6 %.