BTS : Séoul accorde une autorisation conditionnelle à son concert de retour à Gwanghwamun

La ville de Séoul a tenu, hier, une réunion consultative et a décidé d'accorder une autorisation conditionnelle à la tenue du « BTS 2026 Comeback Show » prévu le 21 mars à Gwanghwamun, au cœur de la capitale. Ce concert marquera le retour sur scène du groupe après quatre ans d'absence en raison du service militaire de ses membres.La municipalité a indiqué que l'approbation finale serait conditionnée à la validation du plan de gestion de la sécurité des festivals régionaux. Elle a également ajouté une condition complémentaire pour s'assurer que les horaires de sortie des artistes et du public ne se chevauchent pas.Des vérifications préalables seront également effectuées pour anticiper l'afflux massif de personnes et les problèmes de circulation. Des inspections des établissements d’hébergement dans les environs de Gwanghwamun pour prévenir toute pratique déloyale sont aussi prévues. De plus, des programmes d'expérience seront organisés le jour J pour les fans du septuor, ainsi que pour les touristes étrangers.