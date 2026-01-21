Coupang : deux actionnaires américains engagent des actions contre le gouvernement

Photo : YONHAP News

Deux actionnaires américains de Coupang Inc, la maison mère du géant sud-coréen du e-commerce, ont engagé un règlement des différends entre investisseurs et Etats contre le gouvernement. C’est ce qu’a fait savoir hier le ministère de la Justice.Dans leur lettre d’intention, les deux sociétés d’investissement, Greenoaks et Altimeter, ont accusé le Parlement et l’exécutif d’avoir pris différentes mesures administratives contre la filiale et d’avoir adressé à celle-ci des propos menaçants, après la révélation, le 1er décembre dernier, de la fuite de données personnelles de 33,7 millions de ses clients. Elles ont ajouté que ces actes constituent une violation de l’accord de libre-échange Séoul-Washington et leur ont fait subir plusieurs milliards de dollars de pertes.Un arbitrage peut être formellement demandé 90 jours après le dépôt de la lettre en question.Selon l’agence Reuters, Greenoaks et Altimeter ont également saisi l’USTR pour lui demander d’enquêter sur les actions de Séoul et d’imposer des sanctions tarifaires ou commerciales.Le ministère sud-coréen a promis d’examiner minutieusement les points de litige juridiques en collaboration avec les organismes concernés.