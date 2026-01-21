Milan-Cortina 2026 : cérémonie de lancement de l'équipe nationale

Photo : YONHAP News

Une cérémonie de lancement de l'équipe nationale sud-coréenne, qui participera aux Jeux Olympiques d'hiver de Milan-Cortina 2026, s’est tenue hier à Séoul en présence de plusieurs responsables concernés.Dans son discours, le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Chae Hwi-young a promis le soutien du gouvernement à la préparation et à la sécurité des athlètes. De son côté, le président du Comité olympique et sportif de Corée, Ryu Seung-min, s’est engagé à faire tout son possible pour les assister afin qu'ils puissent se concentrer pleinement sur leurs épreuves. Pour sa part, la cheffe de la délégation, Lee Soo-kyung, a déclaré que l'objectif fixé était de terminer parmi les 10 premières nations.Des vidéos de soutien des familles des athlètes ont été diffusées, suivies de souhaits de victoire et d'un spectacle du chanteur Woody.Les 71 guerriers de Taegeuk quitteront le pays le 30 janvier pour se rendre en Italie.