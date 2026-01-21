Sous-marins canadiens : le ministre du Développement économique d'Ontario visite un site de production de Hanwha Ocean

Photo : YONHAP News

Le ministre du Développement économique, de la Création d'emplois et du Commerce d'Ontario, au Canada, a visité, hier, le site de production de Hanwha Ocean à Geoje, qui intensifie ses efforts pour décrocher le gigantesque projet de sous-marins de patrouille canadien (CPSP).Ce projet de grande envergure vise à construire jusqu'à 12 submersibles diesel. Incluant les coûts de maintenance, de réparation et d'exploitation pendant 30 ans après leur acquisition, le montant total pourrait atteindre, au maximum, 34,7 milliards d’euros.L’entreprise sud-coréenne a expliqué à Vic Fedeli le processus de conception et de production du modèle proposé pour le CPSP. Elle a également présenté des plans de coopération industrielle, soulignant l'impact de l'investissement et de l'emploi à travers tout le Canada. Le ministre a également eu l'occasion de visiter le dernier sous-marin de Hanwha Ocean et a discuté des possibilités de collaboration avec la province de l'Ontario.Par ailleurs, selon l'agence de presse Reuters et des médias canadiens, la société de conseil en gestion mondiale KPMG a estimé que la coopération industrielle proposée par Hanwha entraînerait la création de plus de 200 000 emplois d'ici 2040.