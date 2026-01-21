Prisonniers nord-coréens en Ukraine : Séoul toujours disposé à les accueillir

Photo : YONHAP News

Le ministère des Affaires étrangères a reconfirmé que Séoul « fournira la protection et le soutien nécessaires » à tous les soldats nord-coréens capturés sur le front ukrainien, si ceux-ci souhaitent venir en Corée du Sud. C’est son porte-parole adjoint qui en a fait part lors d’un point presse hier.Lee Moon-bae a alors rappelé que selon la Constitution sud-coréenne, les militaires nord-coréens faits prisonniers sont des citoyens sud-coréens, et que depuis le début de leur détention en Ukraine, le gouvernement reste cohérent dans sa position. Il a poursuivi que des concertations nécessaires continuaient avec Kyiv.Pour rappel, deux soldats nord-coréens avaient été capturés début 2025, alors qu’ils combattaient aux côtés des forces russes dans la région de Koursk. Dans une lettre adressée à une association des transfuges installés en Corée du Sud ou encore dans des interviews, ils ont exprimé leur souhait d’y faire défection eux aussi.