Secte Moon : accélération des enquêtes sur des soupçons de financement politique

Photo : KBS News

L'équipe conjointe d’investigation du Parquet et de la Police sur la proximité entre l’Eglise de l’Unification et la classe politique passe à la vitesse supérieure. Ce vendredi, elle a perquisitionné sept sites liés à la secte, dont son siège, appelé « Cheonjeonggung (Palais du Ciel) », situé à Gapyeong, dans le Gyeonggi.Ces descentes ont pour enjeu de collecter les preuves concernant les soupçons de financement des hommes politiques de tout bord. Précédemment, Song Kwang-seok, ex-chef de la fédération de la paix universelle (UPF) du groupe religieux, a été inculpé pour avoir versé au total 13 millions de wons à 11 députés en janvier 2019. Cet argent venait de la caisse de l’UPF, créée en 2005 par le fondateur de l’église, Moon Sun-myung, décédé en 2012, et son épouse Han Hak-ja, qui la dirige actuellement.La secte est également suspectée d’avoir corrompu nombre de politiques du pouvoir comme de l’opposition afin d’obtenir leur promesse de soutenir son projet de longue date visant à relier la Corée du Sud et le Japon via un tunnel sous-marin.