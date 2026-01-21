Secte Moon : accélération des enquêtes sur des soupçons de financement politique

L'équipe conjointe d’investigation du Parquet et de la Police sur la proximité entre l’Eglise de l’Unification et la classe politique passe à la vitesse supérieure. Ce vendredi, elle a perquisitionné sept sites liés à la secte, dont son siège, appelé « Cheonjeonggung (Palais du Ciel) », situé à Gapyeong, dans le Gyeonggi.
Ces descentes ont pour enjeu de collecter les preuves concernant les soupçons de financement des hommes politiques de tout bord. Précédemment, Song Kwang-seok, ex-chef de la fédération de la paix universelle (UPF) du groupe religieux, a été inculpé pour avoir versé au total 13 millions de wons à 11 députés en janvier 2019. Cet argent venait de la caisse de l’UPF, créée en 2005 par le fondateur de l’église, Moon Sun-myung, décédé en 2012, et son épouse Han Hak-ja, qui la dirige actuellement.
La secte est également suspectée d’avoir corrompu nombre de politiques du pouvoir comme de l’opposition afin d’obtenir leur promesse de soutenir son projet de longue date visant à relier la Corée du Sud et le Japon via un tunnel sous-marin.