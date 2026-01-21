Batteries externes : Korean Air et Asiana Airlines interdisent leur usage à bord

Photo : YONHAP News

Face à la multiplication des incidents liés aux batteries lithium-ion, le secteur aérien renforce les mesures de sécurité à bord. A partir du 26 janvier, les cinq compagnies du groupe Hanjin interdiront leur utilisation dans leurs avions. La mesure s’appliquera tant aux vols intérieurs qu’aux vols internationaux de Korean Air, d’Asiana Airlines, de Jin Air, d’Air Busan et d’Air Seoul.Concrètement, il ne sera plus autorisé de recharger des appareils électroniques comme des téléphones portables, des tablettes et des ordinateurs portables à l’aide d’une réserve d'énergie nomade. Il sera néanmoins toujours possible de prendre l'avion avec des batteries externes, à condition de respecter certaines règles.Ainsi, leur nombre sera limité à cinq par passager et leur capacité maximale ne pourra excéder 100 Wh. Avant l’embarquement, elles devront être isolées avec du ruban adhésif, ou être rangée individuellement dans un sac plastique ou une pochette. A bord, elles devront rester à portée de main de leur propriétaire afin de permettre une réaction rapide en cas de problème.Les compagnies aériennes prévoient d’informer les clients de ces règles via leurs sites officiels, leurs applications mobiles et les comptoirs d’enregistrement dans les aéroports.