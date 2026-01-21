Crimes au Cambodge : arrivée à Séoul de 73 ressortissants accusés d’arnaque en ligne

Photo : YONHAP News

73 sud-Coréens impliqués majoritairement dans des arnaques en ligne au Cambodge ont été rapatriés ce matin à l’aéroport d’Incheon à bord d’un charter affrété par le gouvernement. Ceux qui font déjà l’objet d’un mandat d’arrêt ont été interpellés dans l’avion tandis que les autres ont été conduits vers les bureaux de police, pour être interrogés.Ces suspects auraient extorqué un total de 48,6 milliards de wons auprès de 869 victimes sud-coréennes. 70 d’entre eux sont soupçonnés d’avoir participé à des escroqueries sentimentales ou à des fraudes à l’investissement. Les trois autres auraient effectué des cambriolages avec prises d’otage ainsi que joué à des jeux de hasard.Géographiquement, 51 individus ont été appréhendés à Sihanoukville, 15 à Poipet, près de la frontière thaïlandaise, et 26 à Mondulkiri, près de la frontière vietnamienne. Sept réseaux ont été identifiés.