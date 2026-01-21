Marché des changes : volume quotidien moyen record en 2025

Photo : YONHAP News

L’an dernier, le volume des transactions quotidien sur le marché des changes en Corée du Sud a bondi de 17 % sur un an pour atteindre 80,71 milliards de dollars. Un record depuis la refonte des statistiques en 2008.Selon les données publiées ce matin par la Banque de Corée (BOK), cela représente une hausse de 11,74 milliards de dollars qui s'explique par l’extension des horaires du marché, ainsi que l’augmentation des investissements à l’étranger des résidents sud-coréens.Plus précisément, les opérations au comptant ont grimpé de 26,1 % pour s'élever à 32,38 milliards de dollars. Les produits dérivés de change, de leur côté, totalisent 48,33 milliards, soit une progression de 11,6 %.Par devise, les échanges entre le won et le dollar américain s'élèvent à 24,52 milliards de dollars, en hausse de 26 %. Ceux avec le yuan chinois ont également progressé de 29,6 % pour atteindre 3,11 milliards.Par établissement, les banques nationales ont enregistré un volume quotidien moyen de 37,54 milliards de dollars, et les succursales locales des banques étrangères 43,17 milliards.