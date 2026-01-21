Audition de Lee Hye-hoon : l'ex-députée entendue aujourd'hui

Photo : YONHAP News

A l’Assemblée nationale, Lee Hye-hoon a finalement été entendue aujourd’hui par les députés de la commission compétente dans le cadre de l’audition de confirmation de sa candidature pour le poste de ministre de la Planification et du Budget. Une audition qui a eu lieu sur fond de multiples soupçons la visant.L’ex-députée conservatrice est suspectée d’avoir invectivé par le passé plusieurs de ses assistants parlementaires, acheté un appartement très convoité dans un quartier huppé de Séoul via une souscription frauduleuse ou encore empoché des plus-values foncières importantes liées à la spéculation, entre autres.En s’exprimant au début de la séance, la candidate a tenu à présenter ses excuses à ceux qui auraient pu être blessés par ses paroles et actes immatures, ainsi que pour avoir soutenu la loi martiale instaurée par Yoon Suk Yeol en décembre 2024. Elle n'a toutefois pas mentionné les autres faits qui lui sont reprochés.Lee Hye-hoon a également demandé à pouvoir concrétiser la volonté de Lee Jae Myung, qui l'a choisie pour une coopération transpartisane. Néanmoins, son ancienne formation, le Parti du pouvoir du peuple (PPP), a durci son interrogatoire allant jusqu’à mettre en cause le système de vérification des profils des candidats aux postes de hauts fonctionnaires. Un processus opéré par la Cheongwadae.