Kim Min-seok écarte toute discrimination envers Coupang devant des députés américains

Photo : YONHAP News

Arrivé à Washington hier pour son premier déplacement à l’étranger, le Premier ministre a déjeuné avec des membres de la Chambre des représentants américaine. A cette occasion, ces derniers l'ont questionné sur la réaction de Séoul concernant l'affaire de la fuite des données personnelles des clients de Coupang.Kim Min-seok a déclaré qu’il n’existait aucune discrimination à l’encontre de la plateforme d’e-commerce, affirmant que la relation de confiance entre la Corée du Sud et les Etats-Unis est suffisamment solide pour écarter une telle inquiétude. Il a précisé que les mesures prises n'ont aucun rapport avec son statut d'entreprise américaine.Les discussions ont également porté sur les chaînes d'approvisionnement en minéraux critiques, ainsi que sur les mesures de suivi des négociations tertiaires bilatérales. Le chef du gouvernement a espéré développer des relations plus stables, en demandant aux parlementaires américains de continuer à jouer un rôle important pour l’alliance.Les députés, de leur côté, ont souligné le soutien transpartisan du congrès des Etats-Unis pour celle-ci et ont souhaité une coopération élargie dans différents domaines dont l'économie, la sécurité et la construction navale.A l’issue du déjeuner, Kim Min-seok s’est rendu au Mémorial des vétérans de la guerre de Corée, avant de tenir une rencontre avec de jeunes Américains au centre culturel coréen à Washington.