Immobilier : l'exemption des taxes majorées sur la plus-value ne sera pas prolongée

Write: 2026-01-26 08:46:14Update: 2026-01-26 16:06:28

Photo : YONHAP News

Le président de la République a fait part, hier sur X, de sa volonté de mettre fin à l'exemption des taxes majorées sur la plus-value immobilière pour les propriétaires de plusieurs logements.

Cette faveur fiscale a été introduite en 2022 par l'administration Yoon pour relancer le marché immobilier. Renouvelée à de nombreuses reprises, elle doit expirer le 9 mai. Lee Jae Myung a justifié sa position par le fait que des avantages injustes devaient disparaître.

Toutefois, certains prévoient un effet éphémère de la reprise de ces taxes progressives, estimant que les propriétaires garderont leurs logements ou les donneront à leurs enfants plutôt que de les vendre à un impôt élevé. Le chef de l'Etat a répondu qu'ils auront raison si l'impôt sur la fortune immobilière est plus élevé que les droits de concession. 

Sa position sur le sujet est interprétée comme son intention de réformer la fiscalité immobilière, notamment basée sur la taxe foncière.
