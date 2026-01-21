Ministère du Budget : Lee Jae Myung retire la candidature de Lee Hye-hoon

Photo : YONHAP News

Le président de la République a retiré, hier, la candidature de Lee Hye-hoon au poste de ministre de la Planification et du Budget. Un échec dans son projet de nommer un ministre issu de l'opposition pour viser l'unité nationale.Selon Hong Ik-pyo, conseiller présidentiel aux affaires politiques, Lee Jae Myung est revenu sur sa décision après avoir consulté les diverses opinions de la société ainsi que l'évaluation des citoyens sur l'audition de confirmation parlementaire de l'ancienne députée.Pour rappel, la désignation de Lee Hye-hoon avait suscité la polémique, même au sein du Minjoo, le parti au pouvoir. L’ex-élue conservatrice est suspectée d’avoir invectivé par le passé plusieurs de ses assistants parlementaires, acheté un appartement très convoité dans un quartier huppé de Séoul via une souscription frauduleuse ou encore empoché des plus-values foncières importantes liées à la spéculation.Ce revirement de situation ne sera pas sans conséquence. Un responsable de la présidence a reconnu les limites du système de vérification des prétendants aux hautes fonctions. Alors que le Minjoo a promis d'améliorer le système, le camp conservateur a qualifié cette situation de catastrophe pour exiger des excuses du chef de l'Etat.La Cheongwadae a toutefois précisé que Lee Jae Myung continuerait de prôner l'union nationale à l'aide de nominations issues de tous bords politiques.