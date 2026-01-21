Kim Min-seok et J.D. Vance échangent sur plusieurs points

Photo : YONHAP News

En déplacement à Washington la semaine dernière, le Premier ministre s'est entretenu avec le vice-président américain. A cette occasion, il a essayé d'apaiser la méfiance exprimée par une partie du milieu politique local sur plusieurs affaires en cours en Corée du Sud.Ainsi, Kim Min-seok a présenté la position de Séoul sur l'enquête visant la fuite de données personnelles des clients de Coupang, basée aux Etats-Unis, et les investigations sur les groupes religieux. Quant au dossier nord-coréen, il a proposé l'envoi d'un émissaire spécial américain en Corée du Nord à J.D. Vance, qui lui avait demandé des conseils sur la diplomatie à adopter envers Pyongyang.Concernant les droits de douanes sur les semi-conducteurs, le chef du gouvernement a fait savoir qu'aucune discussion spéciale n'avait été effectuée, mais qu'il avait échangé son numéro de téléphone avec son interlocuteur pour permettre une communication d'urgence. Il a également invité son hôte à se rendre à Séoul.Samedi, Kim Min-seok a rencontré les députés démocrates de l'Etat de New York et le maire de Palisades Park dans le New Jersey, tous d'origine coréenne, puis participé à une réunion avec des expatriés.