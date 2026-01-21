Aller au menu Aller à la page

Economie

Croissance : la majorité des experts tablent sur un taux inférieur à 2 % en 2026

Write: 2026-01-26 10:58:31Update: 2026-01-26 11:04:19

Photo : YONHAP News

Plus de la moitié des experts sud-coréens estiment que l’économie sud-coréenne poursuivra une faible croissance en dessous de 2 %. C'est ce que révèle une enquête réalisée entre le 6 et le 18 janvier par Southern Post à la demande de la Fédération des entreprises de Corée (KEF), auprès de 100 professeurs en économie.

Selon le résultat, 54 % avaient une prévision limitée à moins de 2 % au moins jusqu’à la fin de l’année. A l'inverse, 36 % des interrogés anticipent une reprise progressive, pour une croissance moyenne de plus de 2 % à partir de l’an prochain. 6 % se montraient plus pessimiste, estimant que même atteindre 1 % sera difficile.

La perspective moyenne pour cette année s’établit à 1,8 %, un chiffre légèrement inférieur aux estimations du gouvernement sud-coréen, fixées à 2 %, ainsi qu’à celles du Fonds monétaire international (FMI) à 1,9 %.

Concernant le taux de change, les experts prévoient entre 1 403 et 1 516 wons pour un dollar américain. Ils ont tablé sur l'affaiblissement continu du won, notamment en raison de l’écart du taux d’intérêt entre la Corée du Sud et les Etats-Unis, ainsi que la hausse de la demande de la monnaie verte, liée à l’augmentation des investissements à l’étranger.
