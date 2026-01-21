Sous-marins : Kang Hoon-sik se rend au Canada pour soutenir la candidature sud-coréenne

Photo : YONHAP News

Le secrétaire général de la présidence se rend aujourd'hui au Canada en tant qu’émissaire spécial de Lee Jae Myung pour la coopération économique stratégique. Sa mission : soutenir la candidature sud-coréenne dans l’appel d’offres canadien pour la construction de sous-marins.A l'aéroport, ce matin, Kang Hoon-sik a déclaré que la compétition était désormais réduite à la Corée du Sud et à l’Allemagne, et qu'il ferait tout son possible pour remporter le contrat. Il a souligné qu'il profitera de son déplacement pour présenter la volonté de Séoul d'élargir la coopération industrielle et sécuritaires avec Ottawa, en plus de mettre en avant l’excellence technologique des sous-marins sud-coréens.Le haut responsable a ajouté que ce projet figurait parmi les plus importants programmes d'armement en cours, estimant que son impact sur la production nationale pourrait dépasser 40 000 milliards de wons, soit 23,3 milliards d'euros, et en cas de succès, plus de 20 000 emplois seraient créés.La délégation spéciale comprend notamment le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Energie, Kim Jung-kwan, le président de l'Administration du programme d'acquisition de défense (DAPA), Lee Yong-cheol, ainsi que des responsables des entreprises comme Hanwha, Hyundai Heavy Industries et Hyundai Motor.