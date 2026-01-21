Nucléaire : le gouvernement prévoit la construction de deux réacteurs en 2037 et 2038

Photo : YONHAP News

L'exécutif a confirmé la poursuite de la construction de centrales nucléaires, prévu dans son 11e plan fondamental d’approvisionnement en électricité. Le ministre du Climat, de l'Energie et de l'Environnement Kim Sung-hwan a déclaré ce matin que deux nouveaux réacteurs seraient construits conformément au calendrier initial.Le ministère a expliqué que Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) lancerait prochainement un appel à candidatures et que l'autorisation de la construction est attendue au début des années 2030, pour achever les travaux en 2037 et 2038.Adopté en février 2025, le plan prévoit d'introduire deux nouvelles unités de grande taille, d’une capacité de 2,8 GW, et de développer un petit réacteur modulaire de 0,7 GW d’ici 2035. L’avenir de ce projet était devenu incertain après le changement de gouvernement en juin, mais les autorités ont exprimé leur volonté de sa mise en application.L'opinion public est aussi favorable. Dans une enquête réalisée ce mois-ci à la demande du ministère, plus de 60 % des répondants estiment que l'initiative doit être poursuivie.Kim Sung-hwan a souligné que la réduction des émissions de carbone est indispensable dans tous les secteurs, et que dans la production électrique, les énergies renouvelables et le nucléaire doivent être privilégiés, au détriment du charbon et du gaz naturel liquéfié.