Exportations : les semi-conducteurs les plus expédiés en 2025

Photo : YONHAP News

En 2025, les exportations sud-coréennes ont atteint un montant record de 709,4 milliards de dollars, en hausse de 3,8 % sur un an. La Corée du Sud est devenu le sixième pays à dépasser le seuil des 700 milliards de dollars.D'après le Service des douane, les entreprises sud-coréennes ont réussi à surmonter les barrières tarifaires américaines, infligées notamment sur les véhicules et l'acier, grâce à la conclusion d'un accord commercial avec Washington et aux efforts déployés par les industriels pour diversifier les marchés.Cette performance a été tirée par les semi-conducteurs qui représentaient 175,3 milliards de dollars, soit environ un quart du total. Là aussi un record. Leur part était de 19 % en 2022. Les voitures viennent ensuite avec 68,5 milliards de dollars. A noter que les cinq premières marchandises du classement représentaient plus de la moitié des exportations du pays.Des efforts ont été déployés pour réduire la dépendance aux pays destinataires traditionnels que sont la Chine et les Etats-Unis, qui restent toujours les deux premiers marchés avec respectivement 18,4 et 17,3 % des ventes malgré une baisse de 1,7 et 3,8 %. Ces reculs ont été compensés par l'Union européenne, le Vietnam et Taïwan, qui affichaient ensemble une hausse de 12,8 %.Quant aux importations, les semi-conducteurs ont détrôné le pétrole brut, pour devenir les articles les plus achetés.