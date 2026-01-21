La Corée du Nord aurait créé une université spécialisée dans la formation de diplomates

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord aurait mis en place une « université diplomatique de Pyongyang », institution spécialisée dans la formation de diplomates.Dans un article publié dans le numéro 7 de 2025 de la revue théorique du Parti des travailleurs, « Kulloja (Le Travailleur) », Ri Song-hyok, présenté comme professeur et docteur de cet établissement, dénonce que les Etats-Unis sont le principal responsable de la dégradation de l’environnement sécuritaire dans la péninsule coréenne.La publication trimestrielle « Etudes de philosophie et de sociopolitique », numéro 4 de 2025, inclut aussi un texte de Jong Gum-hyok, chercheur de la même université.Jusqu’à présent, le nom de cette institution n’avait jamais été mentionné par les médias officiels tels que la KCNA, Rodong Sinmun ou la télévision centrale KCTV.Placée sous la tutelle du ministère des Affaires étrangères, l’université diplomatique de Pyongyang aurait été créée aux alentours de la pandémie de COVID-19. Elle serait destinée à former des diplômés d’université souhaitant effectuer une carrière diplomatique, dans le but de renforcer leur expertise et leur loyauté envers le régime, voulant mettre fin au système de sélection centré sur les compétences liées aux langues étrangères.