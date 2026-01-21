Le sous-secrétaire à la politique de la défense des Etats-Unis enchaîne les rencontres à Séoul

Photo : YONHAP News

En déplacement en Corée du Sud, le sous-secrétaire à la politique de la défense des Etats-Unis a rencontré, ce matin, le ministre sud-coréen des Affaires étrangères.Lors d’un petit-déjeuner, Elbridge Colby a salué la volonté de Séoul, en tant qu’allié exemplaire, de jouer un rôle central dans la défense de la péninsule coréenne, en renforçant ses propres capacités militaires. Il a également affirmé que le Pentagone serait activement impliqué pour la mise en œuvre rapide des principaux engagements tenus lors des deux sommets bilatéraux de l’an dernier.De son côté, Cho Hyun a estimé que ces sommets avaient permis de définir l’orientation de développement mutuellement bénéfique et tournée vers l’avenir de l’alliance. Il a appelé à poursuivre la communication et la coopération étroites entre les autorités diplomatiques et militaires des deux pays afin d’aboutir à des résultats concrets dans les meilleurs délais.Le haut responsable américain s’est également entretenu avec le conseiller présidentiel à la sécurité nationale, Wi Sung-lac, ainsi que le ministre de la Défense, Ahn Gyu-back. Lors de la rencontre avec ce dernier, les discussions auraient notamment porté sur la nouvelle stratégie de défense américaine, le transfert du contrôle opérationnel des forces conjointes (Opcon) en temps de guerre et la construction de sous-marins à propulsion nucléaire.Dans l’après-midi, Elbridge Colby prévoit de visiter la base militaire américaine Camp Humphreys à Pyeongtaek, avant de s'envoler pour le Japon demain.