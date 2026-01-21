Déchets : Séoul lance un projet de réduction

Photo : KBS

A partir de cette année, il est interdit d’enfouir directement des déchets ménagers à Séoul et dans ses environs. En conséquence, la capitale sud-coréenne a lancé un vaste projet visant à réduire leur production.L’objectif est de faire diminuer à chaque habitant l’équivalent d’un sac-poubelle de 10 litres pendant un an, alors qu'il en jette 48 en moyenne. Afin de promouvoir la campagne, la municipalité invite les citoyens à signer un engagement de participation, et à mesurer le volume de leurs déchets ménagers pendant 100 jours. Elle estime que la participation de 10 millions de personnes permettrait une réduction d'environ 60 tonnes de déchets par jour, soit près de 44 000 tonnes sur deux ans.Quotidiennement, Séoul produit en moyenne 2 900 tonnes de déchets ménagers. 2 000 peuvent être incinérées dans des installations situées au sein de la capitale, mais près de 880 tonnes restent. Les arrondissements les traitent dans les incinérateurs d'Incheon, de la province du Gyeonggi, ou dans d'autres installations privées hors de la région métropolitaine.