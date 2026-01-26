Bourse : le KOSPI recule, le KOSDAQ dépasse la barre des 1 000 points

Photo : YONHAP News

Lundi record pour les indices de la Bourse de Séoul. Le KOSPI, celui de référence, a ouvert en hausse et atteint un nouveau sommet historique à 5 023,76 points. Néanmoins, sa courbe s'est inversée et il termine la journée à 4 949,59 points, en recul de 0,81 % par rapport à vendredi.Une situation que n'a pas connue le KOSDAQ. L'indice des valeurs technologiques a globalement progressé tout au long de la séance et franchi le seuil des 1 000 points pour la première fois en quatre ans. Il a atteint son plus haut niveau à 1 064,44 points et clôture à 1 064,41 points, en hausse de 7,09 %.Sur le marché des changes, le won sud-coréen se renforce face au billet vert. A la clôture des transactions, à 15h30, le dollar américain s’achète 1 440,60 wons (-25,20 wons).