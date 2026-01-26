Aller au menu Aller à la page

Recherche

Korean
Recherche

Français

About KBS Go to KBS
Go Top

Economie

Bourse : le KOSPI recule, le KOSDAQ dépasse la barre des 1 000 points

Write: 2026-01-26 15:52:55

Bourse : le KOSPI recule, le KOSDAQ dépasse la barre des 1 000 points

Photo : YONHAP News

Lundi record pour les indices de la Bourse de Séoul. Le KOSPI, celui de référence, a ouvert en hausse et atteint un nouveau sommet historique à 5 023,76 points. Néanmoins, sa courbe s'est inversée et il termine la journée à 4 949,59 points, en recul de 0,81 % par rapport à vendredi.

Une situation que n'a pas connue le KOSDAQ. L'indice des valeurs technologiques a globalement progressé tout au long de la séance et franchi le seuil des 1 000 points pour la première fois en quatre ans. Il a atteint son plus haut niveau à 1 064,44 points et clôture à 1 064,41 points, en hausse de 7,09 %.

Sur le marché des changes, le won sud-coréen se renforce face au billet vert. A la clôture des transactions, à 15h30, le dollar américain s’achète 1 440,60 wons (-25,20 wons).
Liste

Contenus recommandés

Close

Notre site utilise des cookies et d'autres techniques pour offrir une meilleure qualité de services. En continuant à visiter le site, vous acceptez l'usage de ces techniques et notre politique. Voir en détail >