Droits de douane américains : Donald Trump les relève à 25 % sur les produits sud-coréens

Photo : YONHAP News

Donald Trump a annoncé, lundi sur sa plateforme Truth Social, relever les droits de douane sur les produits sud-coréens de 15 à 25 %. Sont notamment impactés par ce retour en arrière les automobiles, le bois et les produits pharmaceutiques.Le président américain s'est justifié en indiquant que l’Assemblée nationale sud-coréenne tardait toujours à ratifier l'« accord commercial historique » conclu avec son homologue Lee Jae Myung en juillet 2025 et dont les termes ont été réaffirmés lors de sa visite en Corée du Sud à l’occasion du sommet de l’Apec.Pour rappel, en novembre dernier, une fiche d’information récapitulant les modalités de l'entente convenue à l'issue du sommet bilatéral de Gyeongju indiquait notamment une baisse des droits de douane américains sur les voitures sud-coréennes à 15 % en contrepartie d’investissements de 350 milliards de dollars de Séoul aux Etats-Unis, ainsi qu’un soutien de Washington à la construction de sous-marins nucléaires sud-coréens.Les deux pays étaient également convenus d’appliquer rétroactivement les réductions tarifaires à compter du premier jour du mois au cours duquel la législation concernée serait soumise au Parlement. A la suite du dépôt de la proposition de loi par le Minjoo, le parti au pouvoir, le 26 novembre 2025, les Etats-Unis avaient procédé à un abaissement des tarifs. Toutefois, la loi reste en suspens, faisant toujours l’objet d'un examen par la commission parlementaire compétente.Certains observateurs estiment que le retard dans la ratification ne constitue pas la véritable raison de ce revirement. Ils rappellent que Washington a exprimé son mécontentement à l’égard de la nouvelle loi sud-coréenne sur les réseaux d’information et de communication, ainsi que des mesures de régulation des plateformes en ligne, jugées préjudiciables aux entreprises technologiques américaines.