Le corps de Lee Hae-chan rapatrié du Vietnam

Photo : YONHAP News

Le corps de Lee Hae-chan a été rapatrié depuis le Vietnam, où il est décédé dimanche alors qu’il effectuait un voyage officiel. L’avion le transportant est arrivé tôt ce matin à l’aéroport d’Incheon, où attendaient plusieurs dirigeants politiques. Parmi eux le président de l’Assemblée nationale, le Premier ministre et le patron du Minjoo, la formation présidentielle.La chapelle ardente de l’ancien chef du gouvernement, en poste de 2004 à 2006, est installée à l’hôpital de l’université nationale de Séoul. Ses obsèques seront organisées ce samedi sous forme de « funérailles sociales et institutionnelles » avec une cérémonie officielle de haut niveau pour honorer des personnalités d’Etat ou des agents morts en mission, alors qu’ils contribuent aux intérêts communs.Considéré comme une des figures emblématiques de la démocratie sud-coréenne et comme le mentor politique de Lee Jae Myung, le défunt avait été élu député à sept reprises. Surnommé « faiseur de rois », il avait joué un rôle dans l’élection de quatre présidents de centre-gauche. Il était aussi un grand rassembleur des politiques démocrates. Depuis novembre dernier, Lee Hae-chan occupait le poste de numéro deux du Conseil consultatif pour la réunification pacifique (PUAC), présidé par le chef de l’Etat.