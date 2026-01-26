Sous-marins canadiens : Séoul intensifie ses efforts pour décrocher le contrat

Photo : YONHAP News

Afin de remporter le projet de sous-marins de patrouille canadiens (CPSP), d’un montant de 60 000 milliards de wons, soit 34,8 milliards d’euros, Séoul et les entreprises sud-coréennes poursuivent leurs efforts sur place. L’enjeu est notamment de démontrer leur volonté et leur capacité de coopération afin de satisfaire aux exigences du gouvernement canadien en matière de compensations industrielles liées à ce contrat.Le ministère sud-coréen de l’Industrie et du Commerce a ainsi organisé, lundi à Toronto, un forum de coopération industrielle Corée du Sud–Canada, en présence notamment de son ministre Kim Jung-kwan, du secrétaire général de la présidence Kang Hoon-sik, ainsi que du sous-ministre canadien de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique, Philip Jennings. Lors de la première partie, les discussions ont porté sur les moyens de coopération dans le domaine de la mobilité du futur, notamment les véhicules écologiques et autonomes.Les deux côtés ont également signé six protocoles d’accord (MOU) portant sur des industries stratégiques telles que l’acier, l’armement, l’aérospatiale, l’intelligence artificielle (IA) et les terres rares. Le ministre sud-coréen a déclaré qu’un approfondissement de la coopération bilatérale devrait contribuer à renforcer la stabilité des chaînes d’approvisionnement, à créer des emplois dans les deux pays et à améliorer la compétitivité mondiale.Le second volet du forum a été consacré à la troisième édition du dialogue des PDG sud-coréens et canadiens, organisé par la Fédération des industries coréennes (FKI) et le Conseil canadien des affaires (BCC). A cette occasion, une trentaine de dirigeants d’entreprises ont échangé sur les perspectives de coopération dans les secteurs de pointe et stratégiques. Les participants ont souligné l’importance d’une alliance économique et sécuritaire et sont parvenus à un consensus stratégique sur l’implantation des entreprises sud-coréennes au Canada.Après avoir achevé son programme à Toronto, la délégation de la FKI se rendra à Ottawa pour participer à un déjeuner organisé par l’agence Investir au Canada (IAC), au cours duquel un entretien avec le ministre canadien du Commerce international, Maninder Sidhu, est prévu.