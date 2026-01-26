Sanae Takaichi décrit la Corée du Nord comme puissance nucléaire

Photo : YONHAP News

La Première ministre japonaise a employé l’expression « puissance nucléaire » au sujet de Pyongyang. Sanae Takaichi l’a utilisée lors d’un débat avec les chefs des principaux partis politiques du pays, organisé hier par TV Asahi avant les législatives anticipées du mois prochain.Interrogée sur ses stratégies diplomatiques et sécuritaires, elle a d’abord évoqué l’invasion de l’Ukraine par la Russie, indiquant que cette dernière entretient une relation « très étroite » avec la Chine et « étroite » avec la Corée du Nord, et qu’elles possèdent, toutes trois, des armes atomiques. La chef du gouvernement nippon a ajouté que l'archipel se trouve face à une telle réalité et a insisté sur la nécessité de renforcer la diplomatie.Ces propos sont intervenus alors que Tokyo, tout comme Séoul et Washington, ne reconnaît pas le régime de Kim Jong-un en tant que puissance nucléaire, et exige sa dénucléarisation complète. Donald Trump l'avait cependant décrit comme détenteur de l’arme nucléaire à plusieurs reprises.