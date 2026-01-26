Aller au menu Aller à la page

Moral des entreprises : recul en janvier

Write: 2026-01-27 11:08:38Update: 2026-01-27 13:09:18

Selon les données publiées mardi par la Banque de Corée (BOK), l’indice composite de la confiance des entreprises (CBSI) a reculé de 0,2 point en janvier sur un mois pour s’établir à 94,0.

Dans le secteur manufacturier, l’indicateur qui mesure le moral des entrepreneurs a atteint 97,5, enregistrant une hausse de 2,8 points, les sous-indices de la production et des nouvelles commandes ayant progressé de plus d’un point chacun. La banque centrale attribue cette amélioration à l’accroissement des exportations, notamment des métaux primaires, des machines et des équipements, porté par la reprise de la demande dans les industries en aval, telles que l’automobile, les semi-conducteurs et la construction navale.

En revanche, le secteur non manufacturier a connu une baisse de 2,1 points pour tomber à 91,7. Selon la BOK, la dégradation de la trésorerie et de la rentabilité des entreprises en serait responsable, l’effet de base lié à l’augmentation des commandes et au recouvrement de fonds en fin d’année précédente s’étant dissipé.

Néanmoins, la confiance des entrepreneurs dans les perspectives pour le mois à venir s’est renforcée en janvier par rapport à décembre. Son indice a atteint 95,0 dans le manufacturier et 88,4 dans le non manufacturier, gagnant chacun un point.
