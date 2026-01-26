BTS : la présidente mexicaine demande des concerts supplémentaires

Photo : YONHAP News

La présidente mexicaine a adressé une lettre à son homologue sud-coréen afin de demander l’organisation de concerts supplémentaires de BTS dans son pays. C’est ce qu’elle a révélé lundi lors d’un point presse régulier. Elle aurait également demandé que des projections sur écran géant soient autorisées.Claudia Sheinbaum a expliqué avoir indiqué à Lee Jae Myung que de nombreux jeunes Mexicains n’avaient pas réussi à obtenir de billets pour les trois spectacles programmés les 7, 9 et 10 mai au stade GNP Seguros à Mexico. Selon elle, plus d’un million de personnes ont souhaité en acheter lors de la mise en vente, alors que seules 150 000 places étaient disponibles.L'intégralité des tickets s'est écoulée en 37 min lors de l'ouverture de la billetterie samedi dernier. Cet engouement exceptionnel a également entraîné des reventes à des prix exorbitants sur le marché noir, incitant les autorités locales à lancer des enquêtes. Le 19 janvier, la cheffe de l’Etat mexicaine avait appelé à un contrôle rigoureux afin de garantir l’équité et la transparence du processus de vente pour les prochains concerts de BTS, qu’elle avait qualifiés d’« historiques ».L’enthousiasme des fans ne se limite pas au Mexique. Selon l’agence du groupe, BigHit Music, les 41 dates programmées en Amérique du Nord et en Europe affichent complet. A partir d’avril prochain, le boys band doit se produire lors de 82 concerts dans 34 villes à travers le monde dans le cadre de sa tournée mondiale intitulée « Arirang ». De nouvelles dates doivent être annoncées prochainement.