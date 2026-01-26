La Russie envoie 540 tonnes de farine en Corée du Nord

Photo : YONHAP News

Le site américain spécialisé sur la Corée du Nord, NK News, a rapporté, lundi, que la Russie avait envoyé 540 tonnes de farine de blé au nord du 38e parallèle pour sa première livraison de l'année.Selon lui, la direction sibérienne du Service fédéral des douanes de Russie a indiqué que la farine produite à Novokouznetsk, dans la région du Kouzbass, avait passé trois contrôles de qualité à partir du 13 janvier avant d’être chargée dans un train.Pour rappel, Pyongyang fait du blé une denrée alimentaire clé et en encourage la consommation dans le cadre du renforcement de ses relations avec Moscou et de l’élargissement de leurs échanges économiques.Entre janvier et juillet 2025, les importations nord-coréennes de farine de blé russe ont atteint 3,3 millions de dollars, en hausse de 50 % sur un an. Ce montant correspond à environ la moitié de l’ensemble des produits agricoles exportés par la Russie vers la Corée du Nord sur la même période.