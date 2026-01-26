Rapatriement de Coréens du Japon : un tribunal nippon reconnaît la responsabilité de Pyongyang

Photo : YONHAP News

Un tribunal japonais a ordonné à la Corée du Nord d’indemniser des ressortissants coréens vivant au Japon qui avaient regagné le nord de la péninsule, attirés par la promesse d’un « paradis sur terre », avant de s’enfuir.Selon le bureau du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme (HCDH) à Séoul, le tribunal du district de Tokyo a donné gain de cause, lundi, à Eiko Kawasaki et à d’autres plaignants ayant saisi la justice en 2018. Ces derniers réclamaient des dommages et intérêts à Pyongyang pour les violations des droits humains subies après leur rapatriement dans les années 1960 et 1970.Le tribunal a ordonné au régime nord-coréen de verser 88 millions de yens, soit environ 480 000 euros, aux quatre victimes encore en vie. En première instance, il avait estimé ne pas avoir compétence dans le procès engagé par les plaignants qui affirmaient avoir été détenus injustement au nord du 38e parallèle et que des membres de leurs familles étaient empêchés de fuir. Tout en reconnaissant la compétence du Japon pour examiner les demandes de dommages et intérêts, il avait invoqué l’expiration du délai de prescription de vingt ans. En 2023, la Haute Cour de Tokyo avait toutefois cassé ce jugement et renvoyé l’affaire devant la juridiction inférieure.Cette première décision judiciaire a été saluée par le bureau de Séoul du HCDH ainsi que par des associations sud-coréennes de défense des droits de l’Homme au nord du 38e parallèle. Son représentant, James Heenan, y a vu une « reconnaissance significative des efforts déployés pour obtenir justice face aux violations des droits humains commises par Pyongyang », exprimant le souhait que la voie s'ouvre pour d’autres procédures de responsabilisation.Pour rappel, les opérations de rapatriement des Coréens du Japon vers la Corée du Nord s’étaient déroulées entre 1959 et 1984, en vertu d’un accord conclu entre Tokyo et Pyongyang.