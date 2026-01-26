Elbridge Colby : la Corée du Sud est un allié exemplaire des Etats-Unis

Photo : YONHAP News

En déplacement en Corée du Sud depuis dimanche, le secrétaire adjoint à la Défense des Etats-Unis a été reçu hier successivement par le ministre des Affaires étrangères, Cho Hyun, le conseiller présidentiel à la sécurité nationale, Wi Sung-lac, et le ministre de la Défense, Ahn Gyu-baek. Leurs discussions ont été dominées par l’ambition de Séoul de se doter de sous-marins à propulsion nucléaire et de récupérer le contrôle opérationnel (Opcon) en temps de guerre, exercé actuellement par Washington.Elbridge Colby leur aurait donné des explications sur la nouvelle stratégie de défense nationale (NDS) que Washington a présentée vendredi. Un document dans lequel l’administration américaine exhorte la Corée du Sud à assumer davantage la responsabilité de sa défense.Considéré comme le stratège sécuritaire de Donald Trump, il a ensuite visité l’Institut de Sejong, un think tank spécialisé dans les affaires diplomatiques et sécuritaires. A cette occasion, il a affirmé que pendant longtemps, nombre d’alliés n’ont pas assez investi dans leur propre sécurité nationale pour avoir recours aux Etats-Unis, soulignant que ces derniers ont désormais besoin d’un partenaire « compétent ».Elbridge Colby a alors qualifié Séoul d’« allié exemplaire », évoquant le fait que le gouvernement en exercice a promis d’accroître ses dépenses de défense jusqu’à 3,5 % de son PIB, et de jouer un rôle majeur de dissuasion conventionnelle face à Pyongyang.Les négociations visant le transfert de l’Opcon devraient dorénavant s’accélérer. Hier également, le haut responsable du Pentagone s’est rendu à Camp Humphreys, le QG des 28 500 GI's présents dans le sud de la péninsule. Il s’est fait briefer sur l’avancement des pourparlers.