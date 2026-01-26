IA : Séoul alerte sur la montée des cyberattaques

Photo : YONHAP News

Les cyberattaques, de plus en plus sophistiquées, devraient se multiplier cette année. Dans un rapport publié aujourd’hui par le ministère de la Science et des TIC et l’Agence coréenne de sécurité de l'Internet et de la sécurité (KISA), le gouvernement prévoit une hausse des dommages dans quatre domaines, à savoir l’intelligence artificielle (IA), la gestion des actifs, les services cloud ainsi que les préjudices secondaires liés à l’exploitation de données personnelles.Concernant l’IA, le document évoque des attaques plus élaborées, reposant sur de fausses voix ou de vidéos générées par deepfake, y compris lors d’appels téléphoniques en temps réel ou des visioconférences. Il alerte aussi sur une montée en puissance des attaques visant directement les modèles de services d’IA eux-mêmes, tels que les chatbots, les systèmes de sécurité ou les dispositifs d’analyse automatisée.Le texte fait également état d'exploitations de failles de systèmes laissés sans maintenance après la fin de leur support, comme Windows 10, ou combinant plusieurs vulnérabilités de services cloud.Enfin, il met en garde contre une hausse des dommages secondaires liés à l’utilisation malveillante de données personnelles divulguées, alors que de vastes fuites ont touché l’an dernier des entreprises comme SKT, KT ou encore Coupang.En 2025, le nombre de signalements d’incidents de cybersécurité s’est élevé à 2 383 cas, soit une augmentation de plus de 26 % sur un an. Rien que pour le second semestre, 1 349 ont été recensés, en progression de plus de 36 % en glissement annuel.