Milan-Cortina 2026 : la Maison de la Corée ouvrira le 5 février à Milan

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud ouvrira une Maison de la Corée, à Milan, le 5 février, veille de l’ouverture des 25ème Jeux olympiques d’hiver. C'est ce qu'ont annoncé, aujourd’hui, le ministère des Sports et le Comité olympique coréen (COC).Installée dans la Villa Necchi Campiglio, une maison-musée historique, la structure accueillera des réceptions officielles et des activités culturelles. Le ministre des Sports, Chae Hwi-young, et le président du COC, Ryu Seung-min, inaugureront le lieu en présence d’environ 100 responsables sportifs nationaux et internationaux, dont des membres du Comité international olympique.Elle comprendra un espace de promotion de l’équipe nationale, un salon pour les athlètes et un programme culturel ouvert au public, avec notamment des animations K-pop et des expériences pour la Journée de la Corée, le 17 février, jour du Nouvel an lunaire.La marque MU:DS du Musée national de Corée présentera près de 100 produits inspirés du patrimoine culturel, certains en vente sur place. L’accès se fera sur réservation en ligne ou inscription sur place, de 11h à 20h. Le lieu restera ouvert jusqu’au 22 février, date de la cérémonie de clôture.