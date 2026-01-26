Sondage : un tiers des élèves sud-coréens veulent abandonner les mathématiques

Photo : YONHAP News

En Corée du Sud, près d’un tiers des élèves du primaire et du secondaire, soit 30,8 %, disent avoir déjà eu envie d’abandonner les mathématiques. Selon une enquête menée auprès de plus de 6 600 d'entre eux par une association citoyenne et le bureau de la députée Kang Kyung-sook, cette proportion atteint 18 % en dernière année du primaire, 33 % en troisième du collège et 40 % en classe de première au lycée. Par rapport à un sondage réalisé en 2021, ces chiffres ont augmenté à tous les niveaux.Par ailleurs, 81 % interrogés ont déclaré avoir déjà ressenti du stress à cause de cette matière. Les résultats montrent que cette pression s’intensifie à mesure que le niveau scolaire augmente. Chez les lycéens, neuf élèves sur dix se disent concernés.Pour expliquer ce découragement, les élèves évoquent surtout la difficulté des exercices, tandis que les enseignants mettent en avant des lacunes d’apprentissage accumulées au fil du temps. En outre, 60 % des professeurs estiment qu’un recours au soutien scolaire privé est nécessaire pour suivre les cours. Dans les faits, six élèves sur dix prennent des cours privés de mathématiques. Parmi eux, 85 % font de l’apprentissage anticipé, et près de 30 % reconnaissent ne pas bien comprendre le contenu étudié.