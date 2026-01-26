Séoul fera part à Washington de sa volonté d’appliquer l’accord tarifaire

Photo : KBS

La Corée du Sud prévoit de transmettre aux Etats-Unis sa volonté de respecter l’accord tarifaire conclu entre leurs dirigeants. La porte-parole de la Maison Bleue, Kang Yu-jung, a indiqué en fin de matinée dans un compte rendu qu’une hausse tarifaire ne peut entrer en vigueur qu’au terme de procédures administratives, dont une publication au registre fédéral américain. Plus tôt, le Bureau présidentiel a tenu une réunion, sous la direction du conseiller à la coordination politique Kim Yong-beom, afin d’examiner la proposition de loi spéciale sur la gestion des investissements stratégiques entre Séoul et Washington.Pour assurer une coordination étroite entre les deux pays, de hauts responsables se déplaceront aux Etats-Unis. Le ministre du Commerce et de l’Industrie, Kim Jung-kwan, actuellement au Canada, doit s’y rendre pour des discussions avec le secrétaire américain au Commerce, Howard Lutnick. Le ministre délégué au Commerce extérieur, Yeo Han-koo, prévoit d’y rencontrer le représentant américain au Commerce (USTR), Jamieson Greer.A Yeouido, le Minjoo a affiché un certain embarras face aux déclarations de Donald Trump, tout en affirmant qu’il examinerait le texte selon le calendrier prévu, en suivant la procédure. Le Parti du pouvoir du peuple (PPP) a, de son côté, réitéré qu’une ratification parlementaire devait précéder l’examen du texte.