Pyongyang déclare avoir testé un lance-roquettes multiple de gros calibre

La Corée du Nord a affirmé, mercredi, avoir procédé la veille au test d’un modèle amélioré de lance-roquettes multiple de gros calibre, en présence de Kim Jong-un et de sa fille, Ju-ae. Selon son agence de presse officielle, les tirs ont été menés par le Bureau général des missiles afin de vérifier l’efficacité du système d’armement intégrant de nouvelles technologies.La KCNA a également publié les images du site d’essai, précisant que quatre roquettes avaient atteint une cible maritime située à environ 358,5 km du point de lancement.Le dirigeant nord-coréen s’est félicité d’un exercice qui revêt une signification particulière dans le processus de renforcement de l’efficacité de la dissuasion stratégique. Il a ajouté que l’ensemble des caractéristiques du système avait été amélioré afin de maximiser sa capacité de frappe.Kim Jong-un a également annoncé que la prochaine étape du renforcement de la dissuasion nucléaire serait dévoilée lors du 9e congrès du Parti des travailleurs, qui doit se tenir prochainement.Hier, l’état-major interarmées sud-coréen (JCS) avait annoncé avoir détecté, vers 15h50, « plusieurs missiles balistiques non identifiés », lancés depuis les environs nord de Pyongyang en direction de la mer de l’Est, qui sépare les deux Corées et le Japon. D'après lui, ces projectiles auraient parcouru environ 350 km. C'est la deuxième provocation militaire du régime depuis le début de l’année après celle du 4 janvier.